Фракция «Бир Бол» выдвинула на пост главы Минсельхоза 28-летнего предпринимателя

Парламентская фракция «Бир Бол» выдвинула на пост главы Министерства сельского хозяйства 28-летнего Тилека Токтогазиева. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции Алтынбек Сулайманов.

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Он заметил, что Тилек Токтогазиев достоин этой должности, поскольку молодой и инициативный. В секретариате фракции подтвердили информацию о его выдвижении.

Отметим, что Тилек Токтогазиев занимается тепличным бизнесом. Он входит в бизнес-ассоциацию молодых предпринимателей «ЖИА». Интересно, что писать посты с критикой работы Минсельхоза он начал на этой неделе, когда стало понятно: теперь уже экс-глава ведомства Нурбек Мурашев не усидит в своем кресле.

Тилек Токтогазиев заявил в социальных сетях, что готов возглавить Минсельхоз, и предложил свою кандидатуру. Лидер «Бир Бола» молодого предпринимателя поддержал.

Напомним, Нурбек Мурашев 24 мая подал в отставку, посчитав, что его усилия на посту главы Минсельхоза не оценили.