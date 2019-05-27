12:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Фракция «Бир Бол» выдвинула на пост главы Минсельхоза 28-летнего предпринимателя

Парламентская фракция «Бир Бол» выдвинула на пост главы Министерства сельского хозяйства 28-летнего Тилека Токтогазиева. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции Алтынбек Сулайманов.

Читайте по теме
Кыргызский бизнесмен готов возглавить Министерство сельского хозяйства

Он заметил, что Тилек Токтогазиев достоин этой должности, поскольку молодой и инициативный. В секретариате фракции подтвердили информацию о его выдвижении.

Отметим, что Тилек Токтогазиев занимается тепличным бизнесом. Он входит в бизнес-ассоциацию молодых предпринимателей «ЖИА». Интересно, что писать посты с критикой работы Минсельхоза он начал на этой неделе, когда стало понятно: теперь уже экс-глава ведомства Нурбек Мурашев не усидит в своем кресле.

Тилек Токтогазиев заявил в социальных сетях, что готов возглавить Минсельхоз, и предложил свою кандидатуру. Лидер «Бир Бола» молодого предпринимателя поддержал.

Напомним, Нурбек Мурашев 24 мая подал в отставку, посчитав, что его усилия на посту главы Минсельхоза не оценили.
Ссылка:
просмотров: 1077
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский бизнесмен готов возглавить Министерство сельского хозяйства
Получи калошу! Худшим чиновником бизнес назвал Нурбека Мурашева
В парламенте снова критикуют Минсельхоз — ни прогноза, ни консультаций
Плохие советы Минсельхоза выращивать сою. Цены на сою неожиданно упали
В Кыргызстане продают казахские яблоки. Фермеры просят запретить ввоз
Слишком дорогой. Кыргызский картофель не выдерживает ценовую конкуренцию
Минсельхоз обещает продать весь картофель фермеров до нового урожая
Казахстан не комментирует заявление Кыргызстана о нарушении правил ЕАЭС
Минсельхоз Кыргызстана сомневается в обоснованности претензий Казахстана
Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы
Популярные новости
Штрафы до&nbsp;100 тысяч сомов за&nbsp;ряд нарушений ПДД предложили в&nbsp;Жогорку Кенеше Штрафы до 100 тысяч сомов за ряд нарушений ПДД предложили в Жогорку Кенеше
Министр экономики Олег Панкратов подал в&nbsp;отставку Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку
Алмазбек Атамбаев больше не&nbsp;председатель в&nbsp;партии СДПК. Временно Алмазбек Атамбаев больше не председатель в партии СДПК. Временно
Водитель главы агентства охраны окружающей среды представлял в&nbsp;Женеве Кыргызстан Водитель главы агентства охраны окружающей среды представлял в Женеве Кыргызстан
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!