Выборы-2020. Назарали Арипов досрочно сложил полномочия члена ЦИК

Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена ЦИК. Об этом он заявил сегодня на заседании.



По его словам, решение принято в связи с тем, что он будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по списку политической партии «Республика».

Напомним, срок подачи документов для участия в парламентских выборах — 2020 истекает сегодня.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.