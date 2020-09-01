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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» может занять место Назарали Арипова в ЦИК

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров может занять место Назарали Арипова в ЦИК. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте.

По их данным, рекомендацию члену фракции «Онугуу-Прогресс» дала коалиция парламентского большинства. Отметим, Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена ЦИК, потому что он будет баллотироваться в депутаты седьмого созыва по списку политической партии «Республика».

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163647/
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