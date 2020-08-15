Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Максат Дамир уулу ушел с должности главы департамента туризма Минкультуры.

Он написал заявление об освобождении от должности.

На своей странице в Facebook Максат Дамир уулу отметил, что за свою почти двухлетнюю работу на посту совместно с командой департамента, с помощью ряда государственных органов, партнеров по развитию и бизнес-сообщества сделал многое для сектора туризма.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Акимом Ленинского района назначен Чынасыл Чыныбаев, ранее занимавший должность первого заместителя главы. Он сменил Токтосуна Султанова, который сообщил, что во время выборной кампании намерен поработать в штабе одной из политпартий.

Первым заместителем главы Первомайского района Бишкека назначили Сатыбека Каныбекова. Ранее он был заведующим отделом экономики и финансов центрального аппарата мэрии столицы. Сменил Адилета Малдыбаева, который с конца июля временно исполняет обязанности руководителя аппарата мэрии.

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Временно исполнять обязанности начальника управления землепользования и строительства (УЗС) будет Азамат Кадыров. До этого он был заместителем главы управления.

Азамат Кадыров сменил Таланта Иманакун уулу, который на прошлой неделе назначен главой межрегионального управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР.

Бакытбек Дюшембиев, проработавший в команде мэрии более 10 лет, освобожден от должности начальника производственно-эксплуатационного управления «Бишкекводоканал». Он написал заявление по собственному желанию.

Обязанности начальника горводоканала временно возложены на его заместителя Мурадина Сейдалиева, на место которого назначен Марат Джумабаев, ранее возглавлявший муниципальное предприятие «Бишкекпекарня».

Городскую пекарню возглавил уже экс-глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Аскербек Алиев.

Беккул Джекшенкулов назначен заведующим отделом международного сотрудничества и протокола центрального аппарата мэрии Бишкека. Ранее сын посла Кыргызстана в России работал в частном секторе и в международных организациях.

Начальником общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии назначен Болотбек Апилов.

Эмир Аманкулов назначен акимом Панфиловского района Чуйской области.

Фото из интернета. Эмир Аманкулов

Ранее акимом был Мелис Райымкулов. Он подал в отставку.

Эмир Аманкулов родился 13 июля 1983 года в селе Эркин-Сай Панфиловского района. Окончил Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов, экономист-менеджер.

В 2013-м исполнял обязанности вице-мэра города Кара-Балты. Был помощником депутата Жогорку Кенеша.

С 2018 года возглавлял Вознесеновский айыл окмоту.

Акимом Тюпского района стал Бахтияр Акимбаев.

Фото полпредства Иссык-Кульской области. Бахтияр Акимбаев

Бахтияр Акимбаев родился в 1980 году в селе Талды-Суу Тюпского района. Окончил Иссык-Кульский государственный университет имени Касымалы Тыныстанова.

Работал в Тюпском айыл окмоту, в Тюпском райвоенкомате.

До назначения с 2015 года был заведующим отделом УГКНБ по Иссык-Кульской области.

Курманбек Кудайбергенов назначен акимом Нарынского района.

Фото из интернета. Курманбек Кудайбергенов

Ранее пост акима района занимал Семетей Черикбаев. Он был назначен заместителем полпреда правительства в Нарынской области.

Курманбек Кудайбергенов родился 1 января 1983 года в городе Балыкчи. Окончил Ошский государственный университет, факультет теологии, Институт государственного управления Турции и Ближнего Востока, религиовед, государственное управление.

Ранее работал заведующим отделом по организационной работе аппарата полномочного представительства правительства в Нарынской области.

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев ушел в отставку.

Он решил продолжить политическую деятельность в законодательной ветви власти и будет баллотироваться в Жогорку Кенеш.

На посту проработал с июля 2018 года.

О кадровых перестановках с 3 по 7 августа читайте здесь.