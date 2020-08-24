Выборы-2020. Депутат Зиядин Жамалдинов сдал мандат: намерен баллотироваться

Член парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов подал в ЦИК заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По некоторым данным, он собирается баллотироваться в седьмой созыв по списку партии «Бутун Кыргызстан» и пойдет в первой двадцатке.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.