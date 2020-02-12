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Власть

Глава Госстроя должен покинуть пост. Сооронбай Жээнбеков недоволен его работой

Президент Сооронбай Жээнбеков попросил главу Госстроя Бакыта Абдиева уйти в отставку. Об этом он сообщил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию.

Глава государства отметил, что Кыргызстан за последние четыре года в рейтинге Doing Business в разделе о получении разрешения на строительство с 20-го места опустился до 90-го.

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«Почему такие показатели? Вы специально делаете? Это потому, что вы заняты пополнением собственного кармана. Если не способны добиться результатов, то уйдите. Я об этом и премьер-министру тоже скажу», — заявил он.

Глава государства поручил всем государственным органам подготовить развернутые ответы на вопросы, которые прозвучали сегодня на заседании.

Еще год назад глава правительства критиковал главу Госстроя за плохую работу. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бакыт Абдиев получил выговор.

На Совете безопасности 24 января Сооронбай Жээнбеков также отмечал, что среди народа и бизнесменов есть недовольство в адрес в том числе Госстроя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143376/
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