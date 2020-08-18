Выборы-2020. Лидер партии «Ыйман Нуру» сложил полномочия

Лидер политической партии «Ыйман Нуру» Айбек Осмонов не будет принимать участия в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом говорится в его заявлении.

Читайте по теме Выборы-2020. Еще одна партия уведомила ЦИК, что не будет баллотироваться

Айбек Осмонов также принял решение о прекращении своих полномочий в качестве председателя политсовета партии.

«Я подал заявление об отставке. Соответственно не намерен участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Что же касается самой партии, то большинство членов политсовета приняли решение, что «Ыйман Нуру» должна продолжить участие в выборной кампании», — говорится в заявлении.