Выборы-2020. Лидер партии «Ыйман Нуру» сложил полномочия

Лидер политической партии «Ыйман Нуру» Айбек Осмонов не будет принимать участия в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом говорится в его заявлении.
Айбек Осмонов также принял решение о прекращении своих полномочий в качестве председателя политсовета партии.
«Я подал заявление об отставке. Соответственно не намерен участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Что же касается самой партии, то большинство членов политсовета приняли решение, что «Ыйман Нуру» должна продолжить участие в выборной кампании», — говорится в заявлении.