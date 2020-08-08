Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Бишкекском городском кенеше появились новые депутаты.

Ранее экс-лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев и еще один социал-демократ Лев Васильев сдали свои мандаты.

Вместо них в БГК пришли 59-летний Кабулжан Юсупов и 33-летний Сабиржан Кадыров, сын члена ЦИК Бахтияра Кадырова.

Директором КП «Бишкектеплоэнерго» назначен Баимбет Байгараев.

Фото мэрии Бишкека. Баимбет Байгараев

Экс-директор Виктория Мозгачева назначена вице-мэром столицы по социальной политике.

Ранее Баимбет Байгараев был главным инженером предприятия. В команде «Бишкектеплоэнерго» работает уже 20 лет.

Главой межрегионального управления госинспекции по экологической и технической безопасности по городу Бишкеку стал Талант Иманакун уулу.

Фото мэрии Бишкека. Талант Иманакун уулу

Назначен согласно статьи 30 Закона КР «О государственной гражданской и муниципальной службе» в порядке ротации.

Талант Иманакун уулу родился 13 июня 1984 года в городе Нарыне.

Трудовую деятельность начал в 2006-м инспектором в санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека.

Ранее он был начальником управления землепользования и строительства, управления муниципального имущества столичной мэрии. В системе муниципалитета трудится более 14 лет.

Бектур Орозбаев назначен заместителем директора Союза местных самоуправлений.

Ранее эксперт по местному самоуправлению Бектур Орозбаев был программным менеджером проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» (SDC), реализуемого Институтом политики развития.

Избирался депутатом местного кенеша. Состоял на государственной службе, был заведующим сектором отдела комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, законности и правам человека Жогорку Кенеша.

Навид Хасан Накви стал главой офиса Всемирного банка в Кыргызстане.

Он сменил на этом посту Болормаа Амгаабазар, занимавшую должность с августа 2017 года.

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«За время моей работы в Кыргызстане мы совместно завершили около 20 проектов. Мне было здесь комфортно работать, Кыргызстан во многом схож с моей родиной — Монголией. Я обязательно вернусь в Кыргызстан», — сказала Болормаа Амгаабазар на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

С 2004 года Хасан Накви занимал различные должности в организации, работая в странах Европы, Центральной и Южной Азии. До назначения в Кыргызстан он являлся представителем Всемирного банка в Азербайджане с 2016 по 2020 год.

Жусупа Бошкоева отстранили от обязанностей главврача ГКБ № 1.

Временно исполняющим обязанности назначили заместителя руководителя Городской клинической больницы № 1 по организационной работе и инфекционному контролю.

Такое решение приняла комиссия, которая работала по скандалу со средствами индивидуальной защиты, которые предоставили волонтеры.

О кадровых перестановках с 27 по 31 июля читайте здесь.