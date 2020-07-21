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Власть

Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша сдал мандат

Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша Лев Васильев сдал мандат. Информацию 24.kg подтвердили в столичной ТИК.

По ее данным, о причине такого решения не сообщается. Сам Лев Васильев недоступен для комментариев.

Отметим, что Лев Васильев был депутатом четырех созывов БГК. Он является советником государственной службы III класса. Награжден орденами «Манас» II и III степеней.

Был директором теплоэлектроцентрали Бишкека.

Ранее от депутатства отказался лидер фракции СДПК в Бишкекском городском кенеше Эрмек Усубалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160242/
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