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Власть

Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах

Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

По данным коллег, решение уйти с должности Татьяна Кузнецова приняла в связи с плохим состоянием здоровья.

«Ей только за последние дни несколько раз вызывали бригаду скорой помощи прямо на рабочее место», — рассказали в мэрии.

Стало известно, что глава города Азиз Суракматов назначил на пост руководителя аппарата столичного муниципалитета Адилета Малдыбаева. Ранее он работал первым замом акима Первомайского района.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Балбак Тулобаев освободил кресло в связи с его назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Вице-мэром Бишкека вместо Татьяны Кузнецовой станет Виктория Мозгачева. Ранее она работала в Бишкектеплоэнерго.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160884/
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