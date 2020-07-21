Кандидатура Айбека Эрнис уулу, претендующего на пост судьи, отклонена

Советом по отбору судей на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд Бишкека.

По информации пресс-службы, глава государства согласился с предложениями по девяти претендентам.

Изучив данные, Сооронбай Жээнбеков вернул материалы по одному кандидату.

По девяти кандидатам на должности судей местных судов изданы указы. Утверждены Абдуразак Боромбаев, Венера Жаныбек кызы, Кундус Исаева, Эмильбек Каипов, Алмаз Калыев, Айнура Сатарова, Марат Сыдыков, Мирлан Термичиков и Айгуль Уметова.

В Совет по отбору судей возвращены документы судьи Айбека Эрнис уулу.

На собеседовании, напомним, Айбеку Эрнис уулу был задан вопрос об оправдательном приговоре в отношении мужчины, который изнасиловал девочку в туалете торгового центра.

Претендент ответил, что он судья, который принимает судебные акты на основании закона. Он много лет проработал в следствии и знает, как ведется досудебное производство, как добываются доказательства.

Напомним, что мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016 году взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда на стадии рассмотрения.

Айбек Эрнис уулу известен также тем, что вынес обвинительный приговор в отношении экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова по статье «Коррупция».