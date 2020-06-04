Изнасилование подростка. Состав преступления судом не выявлен

Верховный суд прокомментировал выступление лидера фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашовой относительно того, что судья Первомайского районного суда Бишкека Айбек Эрнис уулу отпустил подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.

По данным ВС КР, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Бишкекский городской суд оставил приговор без изменения.

Читайте по теме Суд оправдал 18-летнего парня, подозреваемого в сексуальных домогательствах

«В настоящее время по кассационному представлению прокуратуры Бишкека уголовное дело находится в производстве Верховного суда КР на стадии рассмотрения», — уточнили в ВС КР.

Отметим, мама девочки, изнасилованной в туалете одного из торговых центров столицы, требует уволить судью Айбека Эрнис уулу.