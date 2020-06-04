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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование подростка. Состав преступления судом не выявлен

Верховный суд прокомментировал выступление лидера фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашовой относительно того, что судья Первомайского районного суда Бишкека Айбек Эрнис уулу отпустил подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.

По данным ВС КР, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Бишкекский городской суд оставил приговор без изменения. 

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«В настоящее время по кассационному представлению прокуратуры Бишкека уголовное дело находится в производстве Верховного суда КР на стадии рассмотрения», — уточнили в ВС КР.

Отметим, мама девочки, изнасилованной в туалете одного из торговых центров столицы, требует уволить судью Айбека Эрнис уулу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154905/
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