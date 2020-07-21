Нуриля Чолпонбаева: Удивил уровень откровенности встречи с президентом

«В соцсетях говорили, что это будет формальное мероприятие, что мы все сделаем селфи и разойдемся. На самом деле удивил уровень откровенности встречи с президентом», — заявила 24.kg глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева.

Она отметила: каждый из участников высказал то, с чем ему пришлось столкнуться за время его волонтерства.

Читайте по теме Волонтер призвал президента наложить вето на закон о манипулировании информацией

«Глава микрокредитной компании Бабур Тольбаев перед началом выступления прочитал Коран по всем погибшим, активист Тынчтык Алтымышев принес фотографии погибших, в том числе Адинай Мырзабековой, ведущий Эркин Рыскулбеков просил сделать день общего траура, представитель Красного Полумесяца Бермет Усубалиева попросила сдвинуть с мертвой точки закон о волонтерской деятельности, который застрял в Жогорку Кенеше. Он бы помог нам всем координировать деятельность. Мы все бросаемся на амбразуру, а часто происходит дублирование, отсутствует оперативная информация. Мы, например, покупаем концентратор для больницы, а им уже привезли», — рассказала Нуриля Чолпонбаева.

Она добавила, что также поднимались вопросы распределения гуманитарной помощи, обеспечения СИЗ медицинских работников и другие. «Я говорила о выплатах компенсаций медикам, повышении их зарплаты, необходимости строительства больниц. Они должны быть сразу с кислородным оснащением, реанимациями. Даже если сейчас поздно уже и закончат их через год-два, но наши больницы все равно не готовы принимать такой большой поток людей», — заметила глава движения.

Она подчеркнула: на встрече стало известно, что здание гостиницы «Иссык-Куль» отремонтируют и там оборудуют больницу. «Также президент заявил, что скоро начнется строительство двух новых больниц из легких конструкций в Оше и Бишкеке», — сказала Нуриля Чолпонбаева.

По ее словам, глава государства предложил сделать такие встречи регулярными. «Я попросила, чтобы в протокол внесли сроки исполнения наших запросов. Иначе это будет просто разговор», — пояснила глава движения «Поколение best».

Мы сможем назвать встречу результативной, если в течение первых двух недель уже изменения пойдут из того, что нам президент обещал. Нуриля Чолпонбаева

Напомним, что сегодня глава КР решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с президентом.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.