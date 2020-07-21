Кто из волонтеров отправился на встречу с Сооронбаем Жээнбековым

Сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.

В пресс-службе президента на просьбу 24.kg рассказать, кто будет участвовать в диалоге с Сооронбаем Жээнбековым, предоставили список.

Встреча, запланированная в государственной резиденции «Ала-Арча-1» из-за погодных условий перенесена в «Белый дом».

На встрече будут представитель движения «Бирге» Эльдар Шабданов, журналист из «Элден элге» Тынчтык Алтымышев, активистка движения «Руки любви» Наталья Гребнева, журналист Айзада Жамгырчиева, певица Анжелика, лидер движения «Биз барбыз» Урмат Насыкулов, ведущий и сейчас активный волонтер Эркин Рыскулбеков, глава микрокредитной компании Бабур Тольбаев, представитель Красного Полумесяца Бермет Усубалиева, глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева, волонтер Абдурахманхаджи Муртазалиев, представитель молодежной инициативной группы Алмаз уулу Аскар.