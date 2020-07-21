11:22
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Общество

Кто из волонтеров отправился на встречу с Сооронбаем Жээнбековым

Сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.

В пресс-службе президента на просьбу 24.kg рассказать, кто будет участвовать в диалоге с Сооронбаем Жээнбековым, предоставили список.

Встреча, запланированная в государственной резиденции «Ала-Арча-1» из-за погодных условий перенесена в «Белый дом».

На встрече будут представитель движения «Бирге» Эльдар Шабданов, журналист из «Элден элге» Тынчтык Алтымышев, активистка движения «Руки любви» Наталья Гребнева, журналист Айзада Жамгырчиева, певица Анжелика, лидер движения «Биз барбыз» Урмат Насыкулов, ведущий и сейчас активный волонтер Эркин Рыскулбеков, глава микрокредитной компании Бабур Тольбаев, представитель Красного Полумесяца Бермет Усубалиева, глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева, волонтер Абдурахманхаджи Муртазалиев, представитель молодежной инициативной группы Алмаз уулу Аскар.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160128/
просмотров: 3742
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Жамиля Чынгышова о ситуации в реанимации на базе «Ганси» и почему смерти будут
Чиновники рассматривают вопрос выплаты компенсаций 40 медработникам
За последние сутки коронавирус обнаружен у 47 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 42 человека
В КР за сутки выявлено 1 тысяча 108 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 28 251
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 667 человек
Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жапар Жекшеев
Арендаторы Beta Stores жалуются, что в торговом центре повысилась оплата
Кыргызстанцы в России передали мэрии Бишкека препараты на 524 тысячи рублей
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
21 июля, вторник
11:15
Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
11:07
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:01
Жамиля Чынгышова о ситуации в реанимации на базе «Ганси» и почему смерти будут
10:46
Чиновники рассматривают вопрос выплаты компенсаций 40 медработникам
10:39
За последние сутки коронавирус обнаружен у 47 медиков