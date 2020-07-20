Волонтеры «Сообща» на встречу с президентом не пойдут: они аполитичны

Волонтеры «Сообща» не пойдут на встречу с президентом. Об этом сообщила руководитель объединения Айдана Оторбаева на своей странице Facebook.

По ее словам, члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоем образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — написала она.

Она также добавила, что у волонтеров рабочая смена в стационарах начинается каждое утро в 8.00. «Думаю, тут и так понятно, куда мы пойдем», — отметила она.

Кроме того, Айдана Оторбаева считает, что встреча с президентом не несет никакого смысла и будет максимально неэффективна.

Отметим, завтра в государственной резиденции «Ала-Арча-1» запланирована встреча президента страны с волонтерами, которые в непростое для Кыргызстана время помогают правительству и медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.