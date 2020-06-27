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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Тилек Джеембаев назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы КР.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Тилек Джеембаев

Прежний заместитель Урмат Кожомбердиев в конце мая назначен главным судебным исполнителем — начальником службы судебных исполнителей при Верховном суде Кыргызской Республики.

Тилек Джеембаев будет курировать государственное учреждение «Унаа».

Родился 22 августа 1979 года. Занимал пост заместителя начальника Агентства развития столицы, затем возглавлял Бишкекгорлифт.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

В связи со служебной необходимостью во время заражения мэра столицы Азиза Суракматова COVID-19 его обязанности временно исполняет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

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На должность начальника управления городского транспорта назначен Сатыбалды Хакимов. Ранее он занимал должность заместителя начальника Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия.

Глава Бишкекгорлифта Тилек Джеембаев назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы. Временно исполняет обязанности директора предприятия главный инженер Эрик Эшимбеков.

Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын».

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что он был избран заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.

Назначены прокуроры Базар-Коргонского района и Джалал-Абада.

Садык Сатыбалдиев назначен прокурором Джалал-Абада. На посту сменил Арслана Мурзаева, который возглавил специальный отдел Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защиты инвесторов.

Место Садыка Сатыбалдиева занял его заместитель Заирбек Тойчубаев.

О кадровых перестановках с 15 по 19 июня читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157499/
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