Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.
Тилек Джеембаев назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы КР.
Прежний заместитель Урмат Кожомбердиев в конце мая назначен главным судебным исполнителем — начальником службы судебных исполнителей при Верховном суде Кыргызской Республики.
Тилек Джеембаев будет курировать государственное учреждение «Унаа».
Родился 22 августа 1979 года. Занимал пост заместителя начальника Агентства развития столицы, затем возглавлял Бишкекгорлифт.
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.
В связи со служебной необходимостью во время заражения мэра столицы Азиза Суракматова COVID-19 его обязанности временно исполняет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
О кадровых перестановках с 15 по 19 июня читайте здесь.