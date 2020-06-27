Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 июня

Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын».

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что он был избран заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.

Назначены прокуроры Базар-Коргонского района и Джалал-Абада.

Садык Сатыбалдиев назначен прокурором Джалал-Абада. На посту сменил Арслана Мурзаева, который возглавил специальный отдел Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защиты инвесторов.

Место Садыка Сатыбалдиева занял его заместитель Заирбек Тойчубаев.