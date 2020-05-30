Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая

В Кыргызстане за неделю произошло немного кадровых перестановок.

Нургазы Айдаров стал депутатом Жогорку Кенеша.

Фото ЦИК КР. Нургазы Айдаров

Он пришел в парламент от фракции «Онугуу-Прогресс» вместо Исхака Масалиева, который объявил о досрочном сложении полномочий.

Нургазы Айдаров родился 16 января 1966 года в селе Гульча Ошской области. Окончил Кыргызский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1986 году на Ошском комбинате по производству товаров народного потребления;

1988-1989 — заведующий отделом Ошского горкома комсомола, затем первый секретарь Карасуйского райкома комсомола;

1991-1992 — заместитель директора по маркетингу и ценообразованию биржевого торгового дома «Ош-Памир»;

1992 — заместитель директора Ошского завода «Рембыт-техника»;

1992-1997 — генеральный директор СП «Казахстан-Кыргызстан»;

2000-2005 — депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша второго созыва;

2003-2005 — вице-президент ОсОО ПКК «Си-Бу»;

2005-2007 — региональный менеджер программы ППРиП в Фонде Ага Хана;

2007-2010 — депутат Жогорку Кенеша четвертого созыва;

2010-2015 — депутат Жогорку Кенеша пятого созыва.

Нургазы Айдаров добился восстановления в списке кандидатов в депутаты от партии «Онугуу-Прогресс» через суд. Он встал под номером № 19.

Брат члена фракции «Кыргызстан» Салайдина Айдарова.

Жуманалы Накетаев назначен акимом Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Занимавший пост акима Канжар Эшалиев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Жуманалы Накетаев был первым заместителем главы государственной администрации Чаткальского района.

В Нарынской области сменился координатор здравоохранения и директор облбольницы

Директору ОЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению. Директор Нарынской областной больницы Айбек Койчуманов уволен.

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Исполняющим обязанности руководителя временно назначен заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР Бакыт Тологонов.

Исполнять обязанности координатора области по здравоохранению временно будет начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Отметим, эпидемиологическая ситуация в Нарынской области остается сложной. В регионе зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

На 29 мая в области зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом.

Республиканский штаб рекомендовал Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос соответствия занимаемых должностей директора областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора регионального Центра семейной медицины — координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

Урмат Кожомбердиев назначен директором Судебного департамента при Верховном суде.

Занимавший должность Кубанычбек Капалов назначен главным судебным исполнителем — начальником Службы судебных исполнителей при Верховном суде Кыргызской Республики.

Урмат Кожомбердиев родился 14 января 1978 года в городе Фрунзе.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инспектором в представительстве ГАК «Кыргыз Алко».

2002-2005 — судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района Бишкека;

2005-2012 — судебный исполнитель, старший судебный исполнитель в ПССИ Свердловского района Бишкека;

2012-2014 — и. о. директора Судебного департамента при Верховном суде КР

До назначения был заместителем председателя Государственной регистрационной службы.

Исполняющим обязанности главы УВД Нарынской области стал Сапарбек Аманкулов.

Ранее эту должность занимал Уланбек Аалиев.

Сапарбек Аманкулов был начальником Управления по делам о проступках МВД.