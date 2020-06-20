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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр Бишкека заразился коронавирусом

Мэр Бишкека заразился коронавирусом. Информацию 24.kg подтвердили в столичном муниципалитете.

Уточнятся, что Азиз Суракматов находится в самоизоляции три дня, заболевание протекает в легкой форме  у мэра небольшая температура.

Сам глава города отметил, что чувствует себя неплохо, но результат последнего ПЦР-анализа вышел положительным. Поэтому он находится дома, медики контролируют его состояние.

Мэр работает дистанционно дома, городской и оперативный штабы работают в штатном режиме, все городские службы и акимиаты работают без перебоев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156790/
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