Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня

В Кыргызстане за неделю произошло немного кадровых перестановок.

Жакыпбек Байымбетов освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ.



Директор службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов отправлен в отставку.

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Как сообщили в ведомстве, уход Байымбетова не связан с уголовным делом по радиочастотам, которое расследует Военная прокуратура. Официальная причина увольнения — по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

Абдулазим Курманов назначен заместителем директора Государственной кадровой службы.

Прежний заместитель главы Калыбек Алышбаев освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.

Он проработал с января 2017 года.

До назначения Абдулазим Курманов был помощником президента КР.

Внук советского юриста Карпека Курманова, сын профессора юриспруденции Айдара Курманова и племянник экс-спикера парламента Зайнидина Курманова.

Новым послом Узбекистана в Кыргызстане назначен Хуршид Мирзахидов.

Фото uzreport.news. Хуршид Мирзахидов

Хуршид Мирзахидов сменил на посту Комила Рашидова, который завершил свою дипломатическую миссию осенью прошлого года в связи с назначением советником премьер-министра РУз. Комил Рашидов находился в Кыргызстане с 2012-го.

Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.

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