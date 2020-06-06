Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня

В Кыргызстане за неделю произошло немного кадровых перестановок.
Жакыпбек Байымбетов освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ.
Директор службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов отправлен в отставку.
Как сообщили в ведомстве, уход Байымбетова не связан с уголовным делом по радиочастотам, которое расследует Военная прокуратура. Официальная причина увольнения — по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.
Абдулазим Курманов назначен заместителем директора Государственной кадровой службы.
Прежний заместитель главы Калыбек Алышбаев освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.
Он проработал с января 2017 года.
До назначения Абдулазим Курманов был помощником президента КР.
Внук советского юриста Карпека Курманова, сын профессора юриспруденции Айдара Курманова и племянник экс-спикера парламента Зайнидина Курманова.
Новым послом Узбекистана в Кыргызстане назначен Хуршид Мирзахидов.
Хуршид Мирзахидов сменил на посту Комила Рашидова, который завершил свою дипломатическую миссию осенью прошлого года в связи с назначением советником премьер-министра РУз. Комил Рашидов находился в Кыргызстане с 2012-го.
Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.
О кадровых перестановках с 25 по 29 мая читайте здесь.