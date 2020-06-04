Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено

Генеральная прокуратура пояснила передачу в производство Военной прокуратуры уголовного дела по переоформлению лицензии и технологии использования радиочастотного спектра.

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Отмечается, что 7 апреля ГКНБ начал досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР по факту сговора отдельных должностных лиц профильных государственных органов в лоббировании интересов частных компаний при переоформлении лицензии и технологии использования радиочастотного спектра, в результате чего государству причинен ущерб.

«Учитывая, что в определенных моментах этих событий была установлена заинтересованность отдельных сотрудников силовых структур, которые имеют статус военнослужащих, 11 мая Генеральной прокуратурой в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса материалы переданы в производство Военной прокуратуры. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и Военной прокуратуры», — говорится в сообщении ГП.

Уточняется, что данные следствия затрагивают важные сферы государственной деятельности, а их разглашение в любой форме повлечет нежелательные последствия для интересов государства и общества.

В соответствии с требованиями Закона «О защите государственных секретов» материалам досудебного производства присвоен гриф секретности.

Ряду лиц вручены официальные уведомления о подозрении в совершении преступления, проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств преступления, проверяется причастность к ним работников государственных органов и иных лиц.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.