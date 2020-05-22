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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат Марлен Маматалиев поддерживал закон об НКО: чтобы не было гей-парадов

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко объяснила сегодня в ходе видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО», что ее настораживает в инициируемой ее коллегой поправке в закон об НКО.

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По ее словам, уже много раз обсуждалось, как взаимодействовать государству с НПО-сектором, который расширился и выполняет большую нагрузку, в частности формирует общественное мнение по политпроцессам, и это беспокоит, поэтому вносятся разные инициативы. «Но меня настораживает, что они направлены на ужесточение регулятивной роли государства к разным игрокам, будь то НПО или СМИ, выбирается стратегия жесткой руки, а должна быть стратегия консолидации общества. Когда госструктуры становятся открытыми, слышат своих граждан и демократическое государство, сначала усиливают подотчетность свою перед обществом, а по отношению к НКО-сектору, бизнесу выдвигают более свободные требования», — отметила Наталья Никитенко.

Она считает, что НПО и без этого проекта документа достаточно отчитываются и перед донорами, и перед государством.

Ее коллега Марлен Маматалиев признался, что вышел из соавторства скандальной инициативы. «Да, я выступил сначала с поддержкой, потому как мне объяснили, что нужен такой закон, чтобы не было у нас гей-парадов. Но сейчас я вижу ряд несоответствий. Тем более что мои предложения не были включены», — подчеркнул нардеп.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153575/
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