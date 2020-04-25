Объединить выборы в местные кенеши с парламентскими предлагает депутат

Депутат Мирлан Жеенчороев считает, что местные выборы, которые должны были состояться 12 апреля и были перенесены из-за пандемии коронавируса, нужно объявить заново. Он объяснил 24.kg, почему кампанию не следует перезапускать с того момента, с которого она была приостановлена.

По словам нардепа, местные выборы должны быть отменены в связи с многочисленными нарушениями выборного законодательства. Это массовая прописка граждан и изменения границ избирательных участков. «К нарушениям можно отнести и то, что некоторые партии, зарегистрированные уже как участники выборов, раздают продуктовые наборы нуждающимся. А это может повлиять на волеизъявление», — подчеркнул он.

Мирлан Жеенчороев считает, что выборы в местные кенеши должны быть назначены в один день с парламентскими. «Можно внести изменения в законодательство и перенести запланированную на весну 2021 года кампанию в городские кенеши, у которых истекает срок полномочий 31 декабря 2020-го. Думаю, будет уместно провести ее так же 4 октября. Это сэкономит сотни миллионов сомов», — уверен он.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.