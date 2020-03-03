22 партии будут участвовать в выборах депутатов городских кенешей

Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии. Об этом сегодня журналистам сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, четыре политорганизации заявили о своем участии в выборах во всех пяти городах — «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Еще четыре партии хотят участвовать в выборах в трех городах — «Улуу-Журт», Кыргызская либерально-демократическая партия, «Эмгек» и «Замандаш».

Кроме того, четыре политобъединения подали документы для выборов в двух городах — «Бирик», «Ата Мекен», «Табылга» и «Мекен Ынтымагы».

В выборах депутатов только в один городской кенеш будут участвовать 10 партий: «Бир Бол», «Элмурас», «Эл биримдиги», Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и других локальных боевых конфликтах, «Акшумкар», «Улуу Кыргызстан», «Республика», Партия зеленых Кыргызстана, «Ата-Журт» и социал-демократы.

ЦИК до 13 марта 2020 года будет проверять документы и потом представит окончательный список участников выборов в городские кенеши.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу.