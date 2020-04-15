Местные выборы в Кыргызстане могут быть назначены сразу после отмены режима ЧП

Член ЦИК Гульнара Джурабаева рассказала 24.kg, когда в Кыргызстане могут пройти местные выборы. Они должны были, напомним, состояться 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса и введенного на некоторых территориях режима ЧП отменены.

Сегодня Жогорку Кенеш утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля.

По словам Гульнары Джурабаевой, избирательная кампания будет запущена, когда страна выйдет из режима ЧП. «Избирательная кампания стартует с того же момента, на котором была приостановлена. Это значит, что в выборах примут участие только те партии, которые были зарегистрированы ранее. Этот список не может быть изменен», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Напомним, выборы должны будут пройти в городах Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.