Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля

Он сменил на этой должности Эрнеста Молдошева, который обвиняется в избиении милиционера патрульной милиции.

Курманакун Матенов родился 15 июля 1965 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.Фрунзе (Москва), Академию Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Трудовую деятельность начал в 1987-м командиром взвода в войсковой части 03264 МО СССР.

Затем работал в Национальной гвардии Кыргызской Республики, Главном штабе Вооруженных сил КР, Министерстве обороны КР, Бишкекском высшем военном училище Вооруженных сил КР, аппарате Жогорку Кенеша.

В Пограничной службе с 2003 года. В 2013-2014-х был председателем ГПС.

Нурлан Акматов назначен директором Евразийского банка развития по Кыргызстану.

Ранее Нурлан Акматов занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызской Республики. В его компетенцию входили вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.

Нурлан Акматов в 1995-м поступил на службу в таможенные органы КР и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета страны.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпромнефть Азия». В 2018-2019-х возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».

К исполнению обязанностей в этой должности Нурлан Акматов приступает 21 апреля.