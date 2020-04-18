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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша стал Курманакун Матенов.

Он сменил на этой должности Эрнеста Молдошева, который обвиняется в избиении милиционера патрульной милиции.

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Курманакун Матенов родился 15 июля 1965 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.Фрунзе (Москва), Академию Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Трудовую деятельность начал в 1987-м командиром взвода в войсковой части 03264 МО СССР.

Затем работал в Национальной гвардии Кыргызской Республики, Главном штабе Вооруженных сил КР, Министерстве обороны КР, Бишкекском высшем военном училище Вооруженных сил КР, аппарате Жогорку Кенеша.

В Пограничной службе с 2003 года. В 2013-2014-х был председателем ГПС.

Нурлан Акматов назначен директором Евразийского банка развития по Кыргызстану.

Ранее Нурлан Акматов занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызской Республики. В его компетенцию входили вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.

Нурлан Акматов в 1995-м поступил на службу в таможенные органы КР и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета страны.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпромнефть Азия». В 2018-2019-х возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».

К исполнению обязанностей в этой должности Нурлан Акматов приступает 21 апреля.

Василий Дашков стал генеральным директором «Кыргыз темир жолу».

Бывший генеральный директор Канатбек Абдыкеримов уволился. В пресс-службе не уточнили причины.

Василий Дашков родился 27 мая 1965 года. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, специальность «юриспруденция-правоведение», Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова, специальность «гидротехническое строительство».

В 1995-2006 годах возглавлял ОсОО «Мурок-Алко».

В «Кыргыз темир жолу» пришел в 2006-м заместителем начальника мостостроительного отряда ГП, в 2007 году возглавил его.

В январе 2020-го стал заместителем генерального директора по вопросам привлечения инвестиций и строительства ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Был депутатом Бишкекского горкенеша.

О кадровых перестановках с 6 по 10 апреля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150421/
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