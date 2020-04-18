Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша стал Курманакун Матенов.
Он сменил на этой должности Эрнеста Молдошева, который обвиняется в избиении милиционера патрульной милиции.
Курманакун Матенов родился 15 июля 1965 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.Фрунзе (Москва), Академию Генерального штаба Вооруженных сил Турции.
Трудовую деятельность начал в 1987-м командиром взвода в войсковой части 03264 МО СССР.
Затем работал в Национальной гвардии Кыргызской Республики, Главном штабе Вооруженных сил КР, Министерстве обороны КР, Бишкекском высшем военном училище Вооруженных сил КР, аппарате Жогорку Кенеша.
В Пограничной службе с 2003 года. В 2013-2014-х был председателем ГПС.
Нурлан Акматов назначен директором Евразийского банка развития по Кыргызстану.
Ранее Нурлан Акматов занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызской Республики. В его компетенцию входили вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.
Нурлан Акматов в 1995-м поступил на службу в таможенные органы КР и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета страны.
С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпромнефть Азия». В 2018-2019-х возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».
К исполнению обязанностей в этой должности Нурлан Акматов приступает 21 апреля.
Василий Дашков стал генеральным директором «Кыргыз темир жолу».
Бывший генеральный директор Канатбек Абдыкеримов уволился. В пресс-службе не уточнили причины.
Василий Дашков родился 27 мая 1965 года. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, специальность «юриспруденция-правоведение», Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова, специальность «гидротехническое строительство».
В 1995-2006 годах возглавлял ОсОО «Мурок-Алко».
В «Кыргыз темир жолу» пришел в 2006-м заместителем начальника мостостроительного отряда ГП, в 2007 году возглавил его.
В январе 2020-го стал заместителем генерального директора по вопросам привлечения инвестиций и строительства ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Был депутатом Бишкекского горкенеша.
О кадровых перестановках с 6 по 10 апреля читайте здесь.