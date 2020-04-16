Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша сменил экс-глава Погранслужбы

Заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша стал экс-председатель Погранслужбы Курманакун Матенов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша уволили

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал спикер Дастанбек Джумабеков.

В пресс-службе Жогорку Кенеша подтвердили эту информацию. Курманакун Матенов сменил на этой должности Эрнеста Молдошева, замешанного в скандале с сотрудниками милиции.

Курманакун Матенов возглавлял Погранслужбу с 2013 по 2014 год.

Напомним, что Эрнест Молдошев обвиняется в избиении милиционера патрульной милиции. В ночь с 24 на 25 марта сотрудник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Его все же задержали, бывший чиновник стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера.

Эрнест Молдошев — сын экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.