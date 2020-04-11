Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурболот Усенбаев назначен заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом.

Фото пресс-центра Министерства здравоохранения КР. Нурболот Усенбаев

Толо Исаков освобожден от должности 9 апреля, проработав чуть больше двух месяцев. Он написал заявление по состоянию здоровья.

Нурболот Усенбаев родился 23 апреля 1962 года во Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «Санитарный врач».

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1985-1986 — ассистент кафедры эпидемиологии КГМИ;

1986-1992 — врач-эпидемиолог, заведующий эпидотделом Джети-Огузской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области;

1992-1998 — главный врач Тонской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области;

1998-1999 — заведующий эпидотделом ДГСЭН Минздрава;

1999-2002 — начальник управления эпиднадзора ДГСЭН Минздрава;

2002-2006 — заместитель генерального директора ДГСЭН Минздрава;

2006-2012 — менеджер проекта Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом, малярией при ДГСЭН Минздрава;

2012-2013 — заведующий отделом мониторинга и оценки ДГСЭН Минздрава;

2013-2014 — заместитель директора ДГСЭН Минздрава;

2014-2015 — руководитель Центра карантинных и особо опасных инфекций ДПЗиГСЭН;

2016-2020 — заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

В парламенте Кыргызстана новые депутаты.

Центризбирком досрочно прекратил полномочия члена фракции «Республика — Ата Журт» Аиды Исмаиловой, которая заняла пост вице-премьер-министра вместо Алтынай Омурбековой.

Вакантный мандат получила Айгерим Бешимбаева.

Айгерим Бешимбаева родилась 10 января 1990 года в Чуйской области. Окончила Кыргызский национальный университет по специальности «Статистика».

2013 — кассир сберкассы в ОАО «РСК Банк»;

2013-2014 — бухгалтер сберкассы в ОАО «РСК Банк»;

2014-2016 — заведующая сберкассой в ОАО «РСК Банк»;

2016 — главный специалист управления сберегательных касс ОАО «РСК Банк»;

2016-2018 — ведущий менеджер управления по работе с персоналом ОАО «РСК Банк»;

2018 — главный менеджер управления по работе с персоналом ОАО «РСК Банк»;

2018-2020 — главный менеджер департамента маркетинга ОАО «РСК Банк».

Лишен депутатства и член фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев. Он проходил обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ и решением суда приговорен к выплате штрафа.

Мандат получил Самат Ибраев.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Самат Ибраев

Самат Ибраев родился 25 февраля 1965 года в Араванском районе Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель».

Руководил частными компаниями.

В январе 2015-го по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

Ушел в отставку с должности руководителя аппарата ЖК в марте 2020 года.

Главой УВД Ленинского района назначен Чынгыз Керимкулов.

Начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев освобожден от занимаемой должности приказом коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева «за неисполнение своих функциональных служебных обязанностей, бесконтрольность личного состава, ненадлежащее ведение воспитательной работы с личным составом, игнорирование и неисполнение указаний и приказов руководства комендатуры, столичного ГУВД и МВД».

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Исполнять обязанности начальника УВД Ленинского района будет Чынгыз Керимкулов.

Ранее он занимал должность начальника столичной службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (10-й отдел).

О Чынгызе Керимкулове известно, что он участвовал в задержании сторонников Садыра Жапарова в марте 2017 года.

О кадровых перестановках с 30 марта по 3 апреля читайте здесь.