Нурлан Акматов назначен директором ЕАБР по Кыргызской Республике

Нурлан Акматов назначен директором Евразийского банка развития по Кыргызстану. Об этом сообщил пресс-центр ЕАБР.

По его данным, к исполнению своих обязанностей в этой должности Нурлан Акматов приступает 21 апреля.

Ранее Нурлан Акматов занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызской Республики. В его компетенцию входили вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.

Нурлан Акматов в 1995-м поступил на службу в таможенные органы КР и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета страны.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпромнефть Азия». В 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006-го с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.