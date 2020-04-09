Толо Исаков рассказал, почему освобожден от должности замминистра

«Я написал заявление по состоянию здоровья», — прокомментировал 24.kg свое освобождение от должности уже бывший заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, недавно у него был гипертонический криз.

Читайте по теме В Кыргызстане выявили еще 10 случаев коронавируса. И вновь среди них медики

«Я считаю, что для такой должности требуется человек с крепким здоровьем. В ущерб государству, ущерб себе я не должен работать. Я был рад работать бок о бок в такой трудный момент со своими коллегами», — сказал он.

Толо Исаков отметил, что намерен работать в любой должности, вплоть до рядового специалиста.

«Потому что более 30 лет отдал этой службе и понял, что нужно полностью реформировать существующую систему Госсанэпиднадзора в частности и здравоохранения в целом. Недавно с главными санврачами СНГ общались по видео-конференции, и они тоже признали, что все страны, даже экономически развитые, где нет проблем с ресурсами, оказались неготовыми к пандемии», — отметил он.

«Все страны поняли, что необходим международный склад с необходимым запасом дезинфицирующих, защитных и других средств, оборудования на случай таких пандемий», — отметил Толо Исаков.