Новым заместителем министра здравоохранения стал Нурболот Усенбаев. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Нурболот Усенбаев по образованию санитарный врач. Работал ассистентом кафедры эпидемиологии Кыргызского государственного медицинского института, врачом-эпидемиологом, заведующим эпидотделом Джети-Огузской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области, главврачом Тонской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области, завэпидотделом ДГСЭН Минздрава, начальником управления эпиднадзора и замдиректора департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения, был замминистра здравоохранения и руководителем Центра карантинных и особо опасных инфекций ДПЗиГСЭН.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Толо Исаков написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.