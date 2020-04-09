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Общество

Новым заместителем министра здравоохранения стал Нурболот Усенбаев

Новым заместителем министра здравоохранения стал Нурболот Усенбаев. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Нурболот Усенбаев по образованию санитарный врач. Работал ассистентом кафедры эпидемиологии Кыргызского государственного медицинского института, врачом-эпидемиологом, заведующим эпидотделом Джети-Огузской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области, главврачом Тонской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области, завэпидотделом ДГСЭН Минздрава, начальником управления эпиднадзора и замдиректора департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения, был замминистра здравоохранения и руководителем Центра карантинных и особо опасных инфекций ДПЗиГСЭН.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Толо Исаков написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149663/
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