В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром Кыргызстана по социальному блоку.

Фото из интернета. Аида Исмаилова

На заседании Совета безопасности 31 марта Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава. На следующий день Алтынай Омурбекова ушла с поста вице-премьер-министра. Пост покинул и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Аида Исмаилова родилась 17 декабря 1976 года в городе Фрунзе. Окончила Бишкекский гуманитарный университет по специальности «экономист-востоковед».

Трудовую деятельность начала в 1997 году преподавателем в частной школе «Баласагын».

1998–2002 — переводчик в ОсОО «Пхурыл Киль»;

2002–2005 — главный менеджер, переводчик в ОсОО «Хануль»;

2005–2006 — переводчик в компании «Венчур Си энд Си Плаза»;

2006–2008 — главный менеджер, переводчик в компании «Венчур Си энд Си Плаза»;

2006–2010 — региональный представитель компании PARK8 OPC в Кыргызстане;

2011–2015 — генеральный директор ОсОО Silk road services;

2015–2020 — депутат VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии «Республика — Ата Журт».

С 2016 года являлась руководителем депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызстана по сотрудничеству с Республикой Корея.

Сабиржан Абдикаримов назначен министром здравоохранения.

Космосбек Чолпонбаев проработал в должности с апреля 2018 года.

Сабиржан Абдикаримов родился 20 декабря 1959 года в селе Кыркол Ошской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «санитарный врач», Академию управления при президенте по специальности «политический менеджмент».

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1981–1987 — санитарный врач Республиканской санитарной эпидемиологической станции;

1987–1993 — врач-инспектор санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения КР;

1993-1997 — начальник санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения КР;

1997–2007 — генеральный директор департамента санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава;

2007–2010 — главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения;

2010 — министр здравоохранения;

2011–2012 — заместитель министра здравоохранения;

2012–2013 — генеральный директор департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения;

2013-2016 — преподаватель, заведующий кафедрой в КГМА имени Исы Ахунбаева;

2016-2020 — директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

С 2019 года является членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Заведующим отделом социального развития центрального аппарата назначен Ренат Айтымбетов. Ранее он занимал должность главы общественно-государственного управления капитального строительства.

Экс-заведующая социальным отделом Майрам Мамбетова назначена руководителем управления социального развития мэрии Бишкека.

Жаркынбек Максутов назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Фото пресс-службы полпредства Баткенской области. Жаркынбек Максутов

Максутов Жаркынбек родился в 1980 году в городе Исфане Баткенской области. Имеет высшее образование, экономист и юрист.

Трудовая деятельность:

1997-2008 — глава хозяйственного отдела ветеринарного управления Лейлекского района;

2008-2010 — референт организационного отдела Жогорку Кенеша, помощник руководителя аппарата Жогорку Кенеша;

2010 — ведущий специалист отдела административного обеспечения аппарата президента;

2010-2011 — помощник руководителя аппарата Жогорку Кенеша, консультант депутата;

2011-2014 — помощник аудитора Счетной палаты;

2014-2016 — инспектор отдела государственного, территориального управления и кадровой работы аппарата президента;

2016-2020 — заместитель начальника отдела государственного, территориального управления и кадровой работы аппарата президента.

Мэр Балыкчи Марат Кудайбергенов подал в отставку.

Он написал заявление о добровольном сложении полномочий, проработав с мая 2019 года.

Как сообщалось, Марат Кудайбергенов намерен баллотироваться в депутаты Балыкчинского городского кенеша. Однако из-за объявленного режима чрезвычайного положения в трех городах и трех районах Кыргызстана местные выборы отложены.

О кадровых перестановках с 23 по 27 марта читайте здесь.