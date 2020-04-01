Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром Кыргызстана по социальному блоку

Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром по социальному блоку. Соответствующий указ подписал сегодня, 1 апреля, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Другим указом министром здравоохранения назначен Сабиржан Абдикаримов.

Жогорку Кенеш рассмотрел сегодня кандидатуры Исмаиловой и Абдикаримова на должности вице-премьер-министра и главы Минздрава и одобрил их.

Напомним, что сегодня Космосбека Чолпонбаева освободили от должности министра здравоохранения, а Алтынай Омурбекова ушла с поста вице-премьер-министра.