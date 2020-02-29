Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бекболот Алиев назначен заместителем министра экономики.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Бекболот Алиев

Пришел на место Дастана Кадырова. Он уволен распоряжением премьер-министра в связи с переходом на другую работу.

Бекболот Алиев родился 16 августа 1977 года. Окончил Ошский технологический университет, факультет экономики и финансов, Академию управления при президенте, магистр по направлению «Менеджмент» со специализацией «Политический менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1999-м инспектором Государственной налоговой инспекции по Ошской области.

2001-2016 — руководящие посты в Министерстве финансов;

2016-2020 — заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом.

В ФУГИ активно проводил работу по инвентаризации государственных предприятий и их оптимизации, совершенствованию механизмов управления государственными предприятиями, акционерными обществами.

Марат Пирназаров стал директором ГУ «Унаа».

Предыдущий руководитель Алымжан Козубаев был отправлен в отставку 13 февраля по рекомендации Совбеза.

Марат Пирназаров родился 19 октября 1980 года в Кара-Суйском районе Ошской области.

1999-2002 — ведущий специалист управления развития (мониторинга и исследования) рынка капиталов и институтов коллективного инвестирования Национальной комиссии по рынку ценных бумаг;

2002-2006 — главный инспектор управления надзора на рынке ценных бумаг Государственной комиссии по рынку ценных бумаг;

2006-2008 — начальник отдела развития рынка капиталов и корпоративного управления Службы надзора и регулирования финансового рынка КР;

2008-2010 — генеральный директор ЗАО «Казына Капитал»;

2010-2012 — член исполнительного совета Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком;

2010-2017 — член Совета руководителей по регулированию рынков ценных бумаг стран СНГ;

2015-2017 — член Консультативного комитета по финансовым рынкам Евразийской экономической комиссии ЕАЭС;

2012-2017 — заместитель председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком;

2018-2019 — эксперт комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике, советник торага.

Асеин Исаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Бангладеш.

С января 2019 года он возглавляет дипмиссию в Индии. Назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Народной Республике Бангладеш по совместительству с резиденцией в Нью-Дели.

Ранее возглавлял диппредставительства КР в Бельгии, Королевстве Нидерландов, Люксембурге, Франции, а также был постоянным представителем Кыргызстана при НАТО и ЮНЕСКО.

Латип Жумабаев освобожден от должности постоянного представителя президента в Конституционной палате Верховного суда.

26 февраля на заседании Жогорку Кенеша он избран судьей Конституционной палаты Верховного суда.

Артур Жуманазаров назначен директором Бишкекского территориального управления ФОМС.

Экс-директора Бишкекского управления ФОМС Болотбека Момбекова задержали 31 января сотрудники ГСБЭП. Подозревается в получении взятки в 143 тысячи сомов. Он вымогал у кыргызстанца деньги и задержан в одном из супермаркетов.

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Артур Жуманазаров родился 22 января 1966-го. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт, специальность «Лечебное дело».

Известный кардиолог, бывший главный врач Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов.

До назначения работал заместителем директора по лечебной части НИИХСиТО, где в 2012-2014 годах занимал должность главного врача.

Новым генеральным директором ОАО «Электрические станции» стал Жолдошбек Ачикеев.

Прежний глава Таалайбек Толубаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Проработал восемь месяцев.

Жолдошбек Ачикеев родился 14 июля 1976 года. Окончил Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Электрические станции, сети и системы».

Читайте по теме Дефицит энергии. Кыргызстан решил сам строить Камбар-Атинскую ГЭС-1 Работал техническим директором ОАО «НЭСК», директором департамента эксплуатации и ремонта, начальником управления генерации и передачи энергии. С 2019-го член совета директоров ОАО «НЭСК», ОАО «Ошэлектро».

Еще одним решением совета директоров «Электрических станций» назначен заместителем генерального директора Алмаз Кушубаков. До назначения он работал директором каскада Токтогульских ГЭС.

Первым замакима Баткенского района стал Адыбек Набиев.

Он назначен первым заместителем главы — акима Баткенской районной государственной администрации.

Адыбек Набиев родился в 1968 году в селе Говсувар Баткенского района. Юрист.

До назначения с 2012-го был начальником отдела правопорядка, безопасности и ЧС в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

Замирбек Исмаилов стал главным санитарным врачом Оша.

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Он назначен главврачом Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора южной столицы. Ранее его возглавляла Светлана Шерматова.

Ранее 31-летний Замирбек Исмаилов работал врачом в Городском центре профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Азиз Асаналиев назначен первым вице-мэром Балыкчи.

Такое решение приняли депутаты городского кенеша.

Алишер Табалдиев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он собирается участвовать в выборах в горкенеш от партии «Биримдик».

Ранее Азиз Асаналиев возглавлял управление муниципальной собственности при мэрии Балыкчи.

Каныкей Жунусова назначена директором медиацентра Нарынской области.

Родилась в 1974 году. Окончила Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева.

Была диктором на Нарынском областном телевидении, работала в ОТРК.

Напомним, что ранее назначены руководители медиацентров Чуйской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.

О кадровых перестановках с 17 по 21 февраля читайте здесь.