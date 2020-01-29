Топ-10 неоднозначных цитат «стыдливого» депутата Камчыбека Жолдошбаева

Сегодня депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил, что опасается контактов с китайцами из-за вспышки коронавируса. Это не первое неоднозначное заявление парламентария. Он и ранее высказывался по различным темам. Правда, выступления народного избранника чаще всего вызывают недоумение.

1 В чем виноваты женщины В чем виноваты женщины

Буквально на прошлой неделе депутаты обсуждали поправки в закон об охране и защите от семейного насилия. Нардеп признал, что, конечно, произошла трагедия, мужья убили своих жен, но кто виноват в этом?

Они только после убийства сообщают. А кто из них виноват, мужчины или женщины? Может, это из-за распития спиртных напитков? Вы проверили систему и условия их жизни? Камчыбек Жолдошбаев

2 Дети мерзнут Дети мерзнут

В ноябре 2019 года Жогорку Кенеш обсуждал важный для страны вопрос. Парламентариям предстояло принять бюджет Кыргызстана на 2020-й и прогноз на 2021-2022 годы. Однако Камчыбеку Жолдошбаеву долго находиться в стенах «Белого дома» не хотелось.

Он предложил сократить время на обсуждение и поскорее разойтись по домам. Объяснение инициативе просто гениальное:

Ко мне уже подошли около 10 депутатов, говорят, что будем делать, на улице холодно, а дома дети маленькие. Камчыбек Жолдошбаев

3 Кто боится плевать?

В начале прошлого года депутаты активно обсуждали поправки в Кодекс о нарушениях. Тогда планировали сократить штрафы за плевание на улицах. Нардеп тогда попросил вице-премьер-министра Жениша Разакова не пугать граждан:

Не надо говорить, что в плевках содержится 500 тысяч микробов, не пугайте людей. Они и так боятся плевать. Камчыбек Жолдошбаев

4 Пострелять по бутылочкам

В феврале 2019-го Камчыбеку Жолдошбаеву срочно понадобились патроны для наградного оружия. Оказалось, он собрался стрелять по бутылкам. Причем депутат сразу решил узнать и цену, но она ему не понравилась:

Слишком дорого обходится стрельба по бутылкам. Камчыбек Жолдошбаев

5 По волкам с вертолета

В январе прошлого года Камчыбек Жолдошбаев озаботился проблемой большого числа волков в Нарынской области. Он заявил, что там ежедневно волки нападают на лошадей. В месяц получается, что хищники убивают около 150 лошадей. Для решения проблемы нардеп предложил купить вертолет и стрелять с него по волкам.

Может быть, стоит выделить им вертолет, чтобы отстреливать волков? Они же нам не родственники. Например, можно купить его за счет средств, которые поступают от борьбы с коррупцией. Камчыбек Жолдошбаев

6 В чем раскаивается депутат

Интересно, что Камчыбек Жолдошбаев ничего крамольного в своем поведении не видит. Более того, в беседе с журналистом 24.kgпо итогам работы в 2018-м он заявил, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями:

Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю. Камчыбек Жолдошбаев

7 Носик не припудрили

Заботится Камчыбек Жолдошбаев и о том, как выглядят депутаты в глазах избирателей. Народному избраннику не понравилось, как ведут трансляцию с заседаний Жогорку Кенеша по телевидению:

Вы видели, как мы там выглядим? Лицо красное, нос красный. Вас-то они показывают в хорошем виде, а наш вид оставляет желать лучшего. Камчыбек Жолдошбаев

8 Как погасить долг

В мае 2018 года депутаты Жогорку Кенеша выясняли, кто лоббировал интересы китайской компании, почему стоимость модернизации ТЭЦ оценили именно в $386 миллионов, а не дешевле. Камчыбек Жолдошбаев предложил коллегам и чиновникам скинуться и погасить долг:

Хищения были. Люди живут на то, что пасут скот. Давайте не будем смотреть в карман народа. Давайте сами скинемся. Камчыбек Жолдошбаев

9 Сжечь всех

В апреле 2018-го особо актуальной была тема пожаров на Ошском рынке. На базаре случилось несколько крупных возгораний. Были подтверждения, что это поджоги. Торговцы рынка выходили с требованием компенсации. Скандал дошел до стен парламента.

Камчыбек Жолдошбаев отличился и тут оригинальным методом борьбы с поджигателями Ошского рынка. Он предложил их попросту сжечь:

Надо их быстро найти и сжечь. Да можно сказать, что случайно, когда курил сигареты, поджег себя. За это пострадавшие с Ошского рынка будут только благодарны. Камчыбек Жолдошбаев

10 Стыдобища какая

В феврале 2018 года нардепу стало стыдно... за коллег, которые ездят в маршрутках. Ему приходится «надвигать шапку на глаза», видя, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Камчыбек Жолдошбаев едет на автомобиле:

Служебные машины, от которых мы отказались, используют другие. Прошу включить данный вопрос в повестку дня и обсудить его без журналистов. Камчыбек Жолдошбаев

К слову, именно это выступление Камчыбека Жолдошбаева стало одним из самых запомнившихся. После него парламентария стали звать «стыдливым» депутатом.