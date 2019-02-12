Зачем депутату парламента Камчыбеку Жолдошбаеву патроны? Стрелять по бутылкам

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Камчыбек Жолдошбаев поинтересовался, где он может купить патроны к наградному оружию.

«У меня тоже есть наградное оружие, но где купить патроны?» — поинтересовался Камчыбек Жолдошбаев.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев сказал, что к наградному оружию выдается два комплекта по 16 патронов.

«Вы можете написать заявление и передать мне, вопрос решится», — сказал он.

Депутат спросил и о цене за один патрон, отметив, что «слишком дорого обходится стрельба по бутылкам».

Алмазбек Орозалиев отметил, что нельзя стрелять просто так по бутылкам. За каждый использованный патрон придется отчитаться.