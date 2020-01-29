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Власть

Камчыбек Жолдошбаев опасается контактов с китайцами в связи с коронавирусом

Правительство Кыргызстана принимает недостаточно мер для предотвращения проникновения коронавируса в нашу страну. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев.

По его словам, чиновники работают поверхностно и не предпринимают конкретных шагов.

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«У нас в местах массового скопления людей ходят граждане Китая. Надо, чтобы они носили маски. На центральных рынках «Дордой» и «Мадина» сколько китайцев? Много, все знают. Нужно принять меры, чтобы они не контактировали с местными жителями. Сейчас коронавирус обнаружен даже в развитых странах. Если они не могут противостоять болезни, то нам тем более будет очень трудно», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

Нардеп предложил пригласить в парламент министра здравоохранения и заслушать информацию о мерах против коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141910/
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