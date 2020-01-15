То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился

Депутат Камчыбек Жолдошбаев высказался при обсуждении изменений в Закон «Об охране и защите от семейного насилия». И его реплика вызвала сразу волну возмущения.

Он признал, что, конечно, произошла трагедия, мужья убили своих жен, но кто виноват в этом.

Они только после убийства сообщают. А кто из них виноват, мужчины или женщины? Может, это из-за распития спиртных напитков? Вы проверили систему и условия жизни их? Камчыбек Жолдошбаев

Женщины-депутаты возмутились. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что бедных женщин даже после смерти умудряются обвинять.

Камчыбек Жолдошбаев в целом известен своим пренебрежительным отношением к представительницам слабого пола. В 2018 году, выступая в «Разном», он заявил, что ему стыдно за своих коллег — народных избранниц, приезжающих на работу на маршрутке. «Я шапку на глаза надвигаю», — признался Камчыбек Жолдошбаев.

А когда обсуждали проект бюджета на 2020-й и прогноз на 2021-2022 годы во втором и третьем чтениях, попросился домой, сказав, что «зима, холодно, и дома мерзнут голодные дети».

Кстати, Камчыбек Жолдошбаев настойчиво продолжает указывать в декларации о доходах малогабаритную квартиру в 39 квадратных метров, но о роскошном особняке умалчивает. Хотя, как выяснили журналисты, дом Камчыбека Жолдошбаева находится на участке размером около 2,5 гектара в престижном районе Бишкека. Этот особняк не указан в отчете «стыдливого» нардепа. Согласно данным департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию «Беш-Сары», которой владеет сам депутат ЖК.

ОсОО «Беш-Сары» занимается добычей угля. Директор — его дочь Наргиза Камчыбековна Жолдошбаева. Кроме того, депутат — учредитель ОсОО «Сардар», «Саркул», «Беш-Сары-К». Но в декларации он указывает только одну фирму.