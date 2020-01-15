16:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился

Депутат Камчыбек Жолдошбаев высказался при обсуждении изменений в Закон «Об охране и защите от семейного насилия». И его реплика вызвала сразу волну возмущения.

Он признал, что, конечно, произошла трагедия, мужья убили своих жен, но кто виноват в этом.

Они только после убийства сообщают. А кто из них виноват, мужчины или женщины? Может, это из-за распития спиртных напитков? Вы проверили систему и условия жизни их?

Камчыбек Жолдошбаев

Женщины-депутаты возмутились. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что бедных женщин даже после смерти умудряются обвинять.

Камчыбек Жолдошбаев в целом известен своим пренебрежительным отношением к представительницам слабого пола. В 2018 году, выступая в «Разном», он заявил, что ему стыдно за своих коллег — народных избранниц, приезжающих на работу на маршрутке. «Я шапку на глаза надвигаю», — признался Камчыбек Жолдошбаев.

А когда обсуждали проект бюджета на 2020-й и прогноз на 2021-2022 годы во втором и третьем чтениях, попросился домой, сказав, что «зима, холодно, и дома мерзнут голодные дети».

Кстати, Камчыбек Жолдошбаев настойчиво продолжает указывать в декларации о доходах малогабаритную квартиру в 39 квадратных метров, но о роскошном особняке умалчивает. Хотя, как выяснили журналисты, дом Камчыбека Жолдошбаева находится на участке размером около 2,5 гектара в престижном районе Бишкека. Этот особняк не указан в отчете «стыдливого» нардепа. Согласно данным департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию «Беш-Сары», которой владеет сам депутат ЖК.

ОсОО «Беш-Сары» занимается добычей угля. Директор — его дочь Наргиза Камчыбековна Жолдошбаева. Кроме того, депутат — учредитель ОсОО «Сардар», «Саркул», «Беш-Сары-К». Но в декларации он указывает только одну фирму.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140577/
просмотров: 1243
Версия для печати
Материалы по теме
Декларации-2018. У Камчыбека Жолдошбаева своя фирма
Жаль, что у нас такие депутаты. Илим Карыпбеков ответил Камчыбеку Жолдошбаеву
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Зятя депутата Камчыбека Жолдошбаева уволили из милиции
ДТП с зятем депутата Жолдошбаева. Виновник до сих пор не восстановил ущерб
Они нам не родственники. Депутат предлагает отстреливать волков с вертолета
Чиновник плохо слушает. Полпреда правительства в ЖК раскритиковал депутат
Чиновникам правительства Кыргызстана предложили заняться отстрелом волков
В декларации у стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева нет особняка
Декларацию самого стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева проверят 1 июля
Популярные новости
Пятнадцать новых партий появилось в&nbsp;Кыргызстане. Кто их&nbsp;создал Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал
Депутаты интересуются, чем занят наш посол в&nbsp;Таджикистане Джаныш Рустенбеков Депутаты интересуются, чем занят наш посол в Таджикистане Джаныш Рустенбеков
В&nbsp;Нацбанке кадровые перестановки. Назначен новый член правления В Нацбанке кадровые перестановки. Назначен новый член правления
Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
16:01
На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч раз. Большинство ошибочно На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч ра...
15:24
То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
15:13
Дело таможенников. В суде допросили представителя ГТС
14:40
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш
14:28
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения