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Власть

Штрафами культуру не поднимешь. Депутаты опять спорят по новым кодексам

В парламенте Кыргызстана приступили к обсуждению поправок в Кодекс о нарушениях во втором чтении. Опять подняли тему плевков.

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Депутат Камчыбек Жолдошбаев попросил вице-премьер-министра Жениша Разакова не говорить, что в плевках содержится 500 тысяч микробов, не пугать людей, они и так боятся плевать.

А его коллега Рыскелди Момбеков запутался: штраф за плевки упразднили и плевание больше не нарушение или просто снизили размер штрафа.

Жениш Разаков пояснил, что штраф сокращен до 1 тысячи сомов, а плевание классифицируется как нарушение.

«А если кто-то говорит, что не плевался, а чихал? Тогда как быть? Считаю, что необходимо убрать эту позорную статью», — возмутился Рыскелди Момбеков.

Штрафами культуру не поднимешь.

Рыскелди Момбеков

«Двести миллионов сомов взяли на исправление и разработку кодексов и ни один не привели в порядок», — возмутился нардеп.

Замминистра внутренних дел Курсан Асанов добавил, что не надо делать вид, будто люди не плюются, не мусорят, достаточно посмотреть, что творится в скверах и парках. Поэтому статью о плевках и оставили, а штраф перевели в I категорию.
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