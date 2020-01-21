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Общество

Назначен новый управляющий директор ЕБРР в странах Центральной Азии

Фото пресс-службы ЕБРР. Новый управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Андре Куусвек

Андре Куусвек назначен управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Центральной Азии. Об этом сообщили в представительстве банка в Кыргызстане.

Отмечается, что он будет отвечать за регион, где инвестиции ЕБРР составили $15,6 миллиарда. Андре Куусвек приступит к исполнению обязанностей 1 февраля 2020 года и будет базироваться в столице Казахстана Нур-Султане. Он будет курировать операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«Для меня большая честь руководить работой ЕБРР в таком большом и динамичном регионе. Во многом мне кажется, что я возвращаюсь домой из-за моего предыдущего опыта работы в Казахстане. Я буду продолжать работать над поддержкой развития частного сектора, дальнейшей интеграцией региона в мировую экономику и улучшением бизнес-среды», — отметил Андре Куусвек.

До назначения на должность Андре Куусвек работал директором по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала в штаб-квартире ЕБРР, возглавлял деятельность банка в Украине и Казахстане. В качестве управляющего директора по Центральной Азии он сменит Бруно Балванеру, который продолжит карьеру за пределами ЕБРР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140957/
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