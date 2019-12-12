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Власть
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело энергетиков

Ирина Карамушкина пообещала и дальше критиковать президента

Депутат парламента Ирина Карамушкина сегодня на заседании Жогорку Кенеша подняла вопрос о приговоре по делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ.

Она заявила, что решение судьи Инары Гилязетдиновой — это угодничество, потому что нет никаких доказательств взятки, коррупции, отмывания денег. Следствие было проведено однобоко.

«Это новая судебная реформа? Можно свеженьких лиц сажать за угодничество. Я уверена, что и расследование по событиям в Кой-Таше будет проведено так же, как и по ТЭЦ. Почему госкомиссию возглавил вице-премьер Жениш Разаков. Он сам себя и своих подчиненных наказывать будет? В заключении все подано необъективно и с одной целью — наказать Алмазбека Атамбаева.  Мы будем и дальше говорить, что это заговор власти с целью очистить политическое поле от сильного оппонента. Да, я буду критиковать президента», — пообещала Ирина Карамушкина.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение. Сегодня его рассмотрит Жогорку Кенеш.
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