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Общество

Беспорядки в Кой-Таше. О чем написала в своем особом мнении Клара Сооронкулова

Член государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа Клара Сооронкулова, как известно, подписала заключение с особым мнением. Оба документа поступили в профильный комитет Жогорку Кенеша.

24.kg изучило особое мнение экс-судьи Конституционной палаты. 

Клара Сооронкулова отмечает: в заключении госкомиссии не дана оценка бездействию и ненадлежащему исполнению своих полномочий генеральным прокурором КР Откурбеком Джамшитовым.

Член госкомиссии считает, что необходимо привлечь к ответственности генерального прокурора и руководителя следственной группы МВД за бездействие.

Она напоминает, что Жогорку Кенеш, утвердив свое постановление о лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, первым пунктом принял к сведению заключение генпрокурора Откурбека Джамшитова об имеющихся в действиях бывшего главы государства признаках преступлений на период исполнения им президентских полномочий.

Из заключения Откурбека Джамшитова следует, что есть достаточно доказательств и оснований для привлечения Алмазбека Атамбаева в качестве подозреваемого и осуществления процессуальных действий в порядке, предусмотренном УПК КР по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

По мнению Клары Сооронкуловой, Генпрокуратура не осуществила должным образом надзор за органами дознания. Она также рекомендует парламенту внести поправки в Закон «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией» и дополнить список субъектов, в отношении которых генпрокурор инициирует досудебное производство.

«Генпрокурора нужно наделить полномочиями принятия решения о начале досудебного производства в отношении бывших президентов, лишенных неприкосновенности в порядке парламентской процедуры импичмента», — резюмировала член госкомиссии.

Жогорку Кенешу и президенту страны рекомендовано рассмотреть вопрос об ответственности руководства ГКНБ и МВД за допущенные нарушения законодательства при принятии решения об исполнителях следственного поручения о приводе Алмазбека Атамбаева.

Парламенту и Совету безопасности при главе государства рекомендовано обратить особое внимание на эти нарушения и провести тщательный анализ действий органов нацбезопасности и руководителей иных правоохранительных органов по предотвращению угрозы насильственного захвата власти.

Депутатам, президенту и Совбезу также рекомендовано провести тщательный анализ кадровой политики руководства ГКНБ.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.

Известно, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также подчеркивается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки. Только у одного члена госкомиссии есть особое мнение — у Клары Сооронкуловой. Его депутаты также рассмотрят.
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