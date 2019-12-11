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Власть

ЧП на руднике «Кумтор». Депутаты предлагают создать комиссию

В Жогорку Кенеше сегодня потребовали создать комиссию по «Кумтору». С инициативой выступили сразу несколько депутатов. Спикер Дастанбек Джумабеков поддержал предложение.

Поводом послужило ЧП на руднике. 1 декабря, напомним, пропали два сотрудника предприятия. Поиски продолжаются. Привлечены 94 спасателя и 38 единиц тяжелой техники.

«На следующей неделе правительство представит отчет по Кумтору. Мы запросим и информацию о том, как ищут пропавших», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Но нардепы возразили: отчет правительства по деятельности компании  это одно, а ЧП  другое. 

Спикер ЖК направил инициативу о создании комиссии на рассмотрение профильного комитета. 
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