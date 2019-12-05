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Власть
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». Премьер поручил усилить контроль за данными

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести расследование и усилить контроль за использованием данных проекта «Безопасный город». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Госкомитету информационных технологий и связи поручили в оперативном порядке провести служебное расследование по факту случившегося и привлечь к ответственности виновных.

Вопрос, касающийся того, кто изображен на фотографиях с камер видеофиксации, в сложившейся ситуации отходит на второй план.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«В первую очередь необходимо ужесточить контроль за использованием личных данных граждан в рамках проекта «Безопасный город». Мы намерены добиться широкого применения цифровых технологий во всех сферах жизни. Это непростая задача. К сожалению, наши усилия по обеспечению открытости и прозрачности во всех сферах всегда будут встречать критику и сталкиваться с трудностями. Поэтому должны предприниматься адекватные ответные действия — нужно усилить защиту личных данных и пересмотреть регламенты доступа к ним. Это чрезвычайно важно. Мы должны обеспечить слаженную, четкую и безопасную работу всей системы», — подчеркнул он.

В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером. В ГРС отрицают, что на фотографии изображен глава ведомства.
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