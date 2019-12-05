Внимание, ориентировка! ГУОБДД ищет машину с подложными номерами

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД объявило ориентировку на автомашину с подложными номерами. Номер установлен, как уже выяснилось, сразу на несколько автомобилей.

Ранее в социальных сетях опубликовали фото мужчины, разъезжающего в Бишкеке на автомобиле с подложными номерами 578 ACD.

На фотографии, снятой камерой видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город», указано, что водитель едет со скоростью 74 километра в час. Снимок сделан в столице на улице Ибраимова 1 декабря в 16.28. На фото также видно, что находящийся за рулем иномарки мужчина совершает неприличные действия в отношении сидящей на пассажирском сиденье женщины.

Пользователи соцсетей опознали в мужчине за рулем главу Государственной регистрационной службы Кыргызстана Алмаза Мамбетова.

Чиновник, к которому журналисты обратились за комментариями, опроверг предположения. Он заявил, что у него нет такой машины, и за рулем на фото не он.

Отметим, рядову нарушителю грозит штраф в размере 10 тысяч сомов. Однако, если подтвердится, что за рулем авто был чиновник, это уголовно наказуемое деяние.

Депутат парламента Наталья Никитенко предлагает провести расследование по факту использования подложных номеров.



