10:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке мужчина, похожий на главу ГРС, ездит на авто с подложными номерами

В социальных сетях опубликовали фото мужчины, разъезжающего в Бишкеке на автомобиле с подложными номерами 578 ACD.

На фотографии, снятой камерой видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город», указано, что водитель едет со скоростью 74 километра в час. Снимок сделан в столице на улице Ибраимова 1 декабря в 16.28. На фото также видно, что находящийся за рулем иномарки мужчина совершает неприличные действия в отношении сидящей на пассажирском сиденье женщины.

Пользователи соцсетей опознали в мужчине за рулем главу Государственной регистрационной службы Кыргызстана Алмаза Мамбетова.

Чиновник, к которому журналисты обратились за комментариями, опроверг предположения. Он заявил, что у него нет такой машины, и за рулем на фото не он.

«Я езжу на черном Mercedes по выходным. В будни передвигаюсь на служебном авто с госномером 5525, за рулем которого водитель», — сказал Алмаз Мамбетов.

Редакции стало известно, что подложные номера 578 ACD используются также на автомбиле BMW, Lexus и Toyota.
Ссылка:
просмотров: 1744
Версия для печати
Материалы по теме
В ГРС объяснили, почему паспортные данные кыргызстанцев будут продавать банкам
Изучи историю автомобиля перед покупкой. ГРС Кыргызстана запустила новый сервис
Зоны самообслуживания появились в ЦОНах Бишкека
Экс-глава ГРС Алина Шаикова объявлена в розыск
В Кыргызстане снижена стоимость услуг выездного документирования
Хороший пример. Оцифровывать архивные данные будут люди с инвалидностью
Алмаз Мамбетов: Дополнительной печати водительских прав не будет
Скандал с e-загранпаспортами. В ГРС не комментируют иск компании Garsu Pasaulis
В ГРС уходят от ответа, сколько в стране осталось бланков водительских прав
Глава ГРС отказался комментировать возможное сотрудничество с «Госзнаком» из РФ
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Кыргызский за&nbsp;три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в&nbsp;кок-бору Кыргызский за три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в кок-бору
Он&nbsp;не&nbsp;хотел нас услышать. О&nbsp;ком чаще всего вспоминал в&nbsp;тюрьме Омурбек Текебаев Он не хотел нас услышать. О ком чаще всего вспоминал в тюрьме Омурбек Текебаев
Бизнес
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
5 декабря, четверг
09:54
У юристов есть замечания по проекту о снижении выборного порога до 5 процентов У юристов есть замечания по проекту о снижении выборног...
09:20
В Генеральном штабе рассказали подробности ЧП с контрактником
09:09
Горожанам предлагают на Новый год покупать живые ели и потом сажать их в парках
09:07
Тяжелые ожоги получил контрактник Сухопутных войск после удара током
09:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В городе стало гораздо чище