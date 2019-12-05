В Бишкеке мужчина, похожий на главу ГРС, ездит на авто с подложными номерами

В социальных сетях опубликовали фото мужчины, разъезжающего в Бишкеке на автомобиле с подложными номерами 578 ACD.

На фотографии, снятой камерой видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город», указано, что водитель едет со скоростью 74 километра в час. Снимок сделан в столице на улице Ибраимова 1 декабря в 16.28. На фото также видно, что находящийся за рулем иномарки мужчина совершает неприличные действия в отношении сидящей на пассажирском сиденье женщины.

Пользователи соцсетей опознали в мужчине за рулем главу Государственной регистрационной службы Кыргызстана Алмаза Мамбетова.

Чиновник, к которому журналисты обратились за комментариями, опроверг предположения. Он заявил, что у него нет такой машины, и за рулем на фото не он.

«Я езжу на черном Mercedes по выходным. В будни передвигаюсь на служебном авто с госномером 5525, за рулем которого водитель», — сказал Алмаз Мамбетов.

Редакции стало известно, что подложные номера 578 ACD используются также на автомбиле BMW, Lexus и Toyota.