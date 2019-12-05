История скандального фото. У главы ГРС есть алиби

Водитель, управляющий автомашиной «Мерседес Бенц» (госномер 01 578 ASD), зафиксированный камерами «Безопасного города», не глава ГРС Алмаз Мамбетов. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, 1 декабря в 16.28 находился в гостях у своего друга в жилом массиве «Арча-Бешик», факт могут подтвердить другие гости.

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«Все другие автомобили, на которых установлен государственный регистрационный номер 01 578 ASD, не имеют никакого отношения к Алмазу Мамбетову», — отмечают в ГРС.

За главой ведомства зарегистрированы две автомашины: «Мерседес Бенц» 221-го кузова черного цвета и «Шевроле Аваланж», сведения о которых заявлены в декларации об имуществе. В будни Алмаз Мамбетов использует служебный автомобиль «Тойота Камри», а в выходные пользуется личным авто.









Алмаз Мамбетов инициирует создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего указанным выше автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером.