История скандального фото. У главы ГРС есть алиби

Водитель, управляющий автомашиной «Мерседес Бенц» (госномер 01 578 ASD), зафиксированный камерами «Безопасного города», не глава ГРС Алмаз Мамбетов. Об этом сообщили в ведомстве.
По их данным, 1 декабря в 16.28 находился в гостях у своего друга в жилом массиве «Арча-Бешик», факт могут подтвердить другие гости.
«Все другие автомобили, на которых установлен государственный регистрационный номер 01 578 ASD, не имеют никакого отношения к Алмазу Мамбетову», — отмечают в ГРС.
За главой ведомства зарегистрированы две автомашины: «Мерседес Бенц» 221-го кузова черного цвета и «Шевроле Аваланж», сведения о которых заявлены в декларации об имуществе. В будни Алмаз Мамбетов использует служебный автомобиль «Тойота Камри», а в выходные пользуется личным авто.
Алмаз Мамбетов инициирует создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего указанным выше автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.
В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером.