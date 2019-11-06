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Власть

Президент предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов Бишкека

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает правильным присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов Бишкека. Об этом он сказал во время торжественного мероприятия, приуроченного к юбилею бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизии.

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«В истории Кыргызской Республики жизнедеятельность почитаемого руководителя, охватившая практически целую эпоху, занимает особое место. Его имя и дела оставили неизгладимый след в памяти народа», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что имя Усубалиева присвоено Курпсайской ГЭС, строительство которой было осуществлено под его личным контролем.

Кроме того, считаю правильным присвоение его имени Старой площади перед Домом правительства, где он не раз принимал праздничные парады, а также одному из районов Бишкека.

Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что скоро подойдет к концу пятилетний срок, обозначенный в законе по присвоению имени великой личности.

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Напомним, решение о присвоении имени Турдакуна Усубалиева приняли депутаты Бишкекского городского кенеша на сессии 23 октября. Распоряжение вступит в силу с октября 2020 года.

Сегодня стало известно, что Курпсайской ГЭС присвоено имя Героя Кыргызской Республики и видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева.

Отметим, что это не первое предложение присвоить имя первого секретаря столичным объектам. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею. Также предлагалось присвоить имя первого секретаря одному из районов столицы, а недавно предложили вообще переименовать Бишкек.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015 года.
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