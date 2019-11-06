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Общество

Сооронбай Жээнбеков назвал период руководства Усубалиева золотой эпохой

Фото пресс-службы президента КР. Мероприятие, посвященное 100-летию Турдакуна Усубалиева

«Редко бывают случаи, когда историю всей страны невозможно рассматривать отдельно от судьбы отдельной личности», — отметил президент КР Сооронбай Жээнбеков на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию государственного и общественного деятеля Турдакуна Усубалиева.

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Он отметил, что период с 1961-го по 1985 год, когда страной руководил Турдакун Усубалиев, стал золотой эпохой в развитии страны.

«Когда экономика какой-либо страны начинает развиваться бурными темпами, сразу говорят об «экономическом чуде», начинают исследовать его причины и предпосылки. А во времена Усубалиева практически во всех сферах было отмечено чудо развития», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в это время начали развиваться промышленность, сельское хозяйство, построены гидроэлектростанции, заводы, фабрики, предприятия легкой промышленности, автодороги, аэропорты, микрорайоны, сданы в эксплуатацию сотни тысяч квартир.

Великий писатель современности Чингиз Айтматов называл Турдакуна Усубалиева «великим архитектором столицы».

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства добавил, что большое внимание уделялось культурному развитию народа, а «чудо кыргызского кино» признано на мировом уровне.

«Наука и образование развивались ударными темпами, республика приняла участие в проектах по исследованию космоса, обороны и машиностроения», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

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По словам президента, Турдакун Усубалиев сумел отвести от Кыргызстана угрозы, связанные с реализацией различных опасных проектов: перенаправление воды Сон-Куля в реку Нарын, строительство водохранилища на реке Чаткал и другие.

Сооронбай Жээнбеков вспомнил и о совместной работе с Турдакуном Усубалиевым в парламенте.

«Мы оба были председателями двух профильных комитетов, членами некоторых депутатских комиссий. Я был свидетелем, как он поднимал важные и актуальные вопросы на заседании парламента, как приводил обоснованные аргументы в защиту своей позиции», — вспомнил президент.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что даже непримиримые критики Усубалиева не могут отрицать, что он был яркой личностью, посвятившей всю свою жизнь служению народу, признают его глубокие знания, его мышление на государственном уровне.
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