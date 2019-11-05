Иди отсюда! Депутат Азиз Турсунбаев оскорбил журналистку

Депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Азиз Турсунбаев оскорбил журналистку издания Kloop.kg, заявив ей: «Иди отсюда!» Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли нардеп получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека.

«Вы же получили землю в парке незаконно. Что можете сказать по этому поводу?» — спросила корреспондент издания.

«Иди отсюда, говорю!» — коротко отреагировал парламентарий.

Отметим, что 25 октября Kloop.kg опубликовал расследование, как распределялись участки в парке имени Ататюрка. Оно вызвало большой резонанс. Многие чиновники, владельцы особняков в парке поспешили с объяснениями и опровержениями, включая экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Нардеп Турсунбаев выбрал другую тактику. Он решил нахамить репортеру.

Гражданский активист Мелис Аспеков на своей странице в Facebook объявил флешмоб.

Он инициировал акцию под лозунгом «Сдай мандат!». Сам депутат для комментариев недоступен. Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил 24.kg, что ему ничего об этом инциденте неизвестно, но добавил, что на Турсунбаева непохоже, чтобы он так разговаривал с представителями СМИ. «Может, журналист чем-то задел депутата?» — предположил Алмазбек Баатырбеков.

Заметим, что это не первый случай хамства в адрес журналистов. 5 июня во время событий в селе Орок теперь уже экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопросы корреспондентки АКИрress, заявив, что «ему не нравится ее лицо». Из-за поднятой в соцсетях и СМИ волны возмущения Абдраимов был со скандалом отправлен в отставку.