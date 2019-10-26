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Бизнес

Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев рассказал 24.kg, как распределялись участки в парке имени Ататюрка в бытность его главой столичного муниципалитета и почему его отец стал владельцем одного из них.

Отметим, журналисты Kloop.kg провели расследование и установили, что Нариман Тюлеев в свое время отменил большинство постановлений о выделении участков. Но при этом ранее сам подписал несколько постановлений о выдаче земель в парке.

Нариман Тюлеев согласился, что отмена лишь собственных постановлений мэрии или районных администраций не привела ни к чему. Но подчеркнул — хаотичное распределение земель по всему городу, практика внеочередного безвозмездного выделения земельных участков в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство получили широкий размах при Данияре Усенове.

«Мне пришлось разбираться и подписывать отдельные постановления, чтобы вернуть доверие инвесторов и людей», — утверждает Нариман Тюлеев.

От Данияра Усенова мне досталась не кипа, не куча, а целый кабинет неподписанных постановлений, где он, наобещав решить вопросы, в итоге не подписывал их, я могу лишь догадываться, почему он тянул время. 

Нариман Тюлеев

Он подчеркнул, что среди этих документов было и постановление Бишкекского горкенеша, где говорилось, что мэрия должна провести прямую продажу участков незавершенного гостиничного комплекса по улице Токтоналиева. «Это та самая Акаевская библиотека. Причем сроки были указаны до 1 февраля 2008 года. Напомню, что городской кенеш это главный представительный орган местного самоуправления, мэрия полностью подотчетна и подконтрольна ему. Его решения должны выполняться в обязательном порядке», — добавил Нариман Тюлеев и отметил — мэр это не султан, о чем важно помнить.

Из 21 участка в бытность Тюлеева мэром специальной комиссией было выделено три участка, в том силе и его отцу Ташполоту. «Действительно ему был выделен участок, но взамен приобретенного в центре города. Дело дошло до Верховного суда, и там было подтверждено решение судебной коллегии, которое утверждало перенос участка приобретенного моим отцом. В итоге мэрия начала прорабатывать выделение другого участка», — пояснил Нариман Тюлеев и подчеркнул, его отец получил землю по справедливости.

Еще в 2004 году отец приобрел участок в микрорайоне «Восток-5», однако в связи с жалобами жителей прилегающих домов он был изъят. 

Нариман Тюлеев

«Тем не менее он не стал приступать к его освоению, а в конечном итоге земля была возвращена в муниципальную собственность. И обвинять его в чем-то незаконном считаю несправедливым. Как и вообще акцентировать на этом внимание, поскольку городские службы честно выполнили свою работу и обеспечили исполнение решения суда», — заключил Нариман Тюлеев.
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